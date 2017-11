Touring: "Het is hoog tijd om winterbanden op te leggen" ADV

13u09

Bron: VTM NIEUWS 0 Ronny De Coster Mobiliteitsorganisatie Touring raadt iedereen aan om hun winterbanden op te leggen nu de temperatuur overdag onder de zeven graden duikt. "Mensen die hun zomerbanden willen laten vervangen, doen dat best zo snel mogelijk. De wachttijden bij bandencentrales kunnen hoog oplopen", aldus woordvoerder Danny Smagghe aan VTM NIEUWS.

Zodra de temperatuur onder de zeven graden daalt, bieden winterbanden een betere grip op het wegdek. Het is nu dus hét moment om de zomerbanden te vervangen. "Mensen stellen die bandenwissel elk jaar uit omdat ze vaak denken dat het warmer zal blijven, maar dat is nu dus niet het geval", aldus Smagghe. "Mensen die winterbanden willen opleggen, maken best zo snel mogelijk een afspraak. Normaal gezien raden we aan om zes maanden winterbanden op te leggen en de andere helft van het jaar zomerbanden."

Betere grip

Winterbanden bieden een betere grip op het wegdek. "In winteromstandigheden en op een nat wegdek is het gevaarlijker met zomerbanden omdat het rubber hard wordt en de stabiliteit van het voertuig minder goed is. Het rubber van winterbanden is zo ontworpen dat het ook bij koude temperaturen soepel blijft en dus voor een beter contact met de weg zorgt." Winterbanden verminderen ook aanzienlijk het risico op aquaplaning doordat ze een dieper en ander profiel hebben dan zomerbanden. Ze zijn dus niet enkel bij sneeuw zinvol.

Winterbanden in minder veilig in de zomer

Het hele jaar door met winterbanden rijden, is volgens Touring een slecht idee. "Winterbanden zijn in de zomer minder veilig. Wanneer de temperaturen boven de zeven graden gaan, kan je de remafstand beter beheersen met zomerbanden. De stabiliteit is dan beter omdat het rubber zachter blijft. Het is dus niet goed om het hele jaar door met winterbanden te rijden. Je hebt wel all seasonbanden. Die kan je het hele seizoen gebruiken." Zo'n band zou wel minder effectief zijn bij sneeuw dan een echte winterband.

Niet verplicht

Winterbanden zijn wettelijk niet verplicht in ons land. "Winterbanden zijn in bepaalde situaties veel veiliger, maar toch willen we niet dat ze verplicht worden. Iedereen moet voor zichzelf uitmaken of ze de bandenwissel doen. Niet iedereen rijdt ook evenveel kilometers", klinkt het bij Touring.

Kostprijs

De kostprijs van winterbanden schrikt veel mensen af. Gemiddeld kosten vier winterbanden 500 euro en kost een extra set velgen voor de banden minstens 200 euro. Maar als je de banden eenmaal hebt gekocht, zit je bij een jaarlijks gemiddelde van 15.000 kilometer goed voor vijf jaar.

Voorzichtigheid

Mobiliteitsorganisatie Touring benadrukt dat je ook met winterbanden voorzichtig moet rijden. "Sommige bestuurders gaan roekelozer rijden met winterbanden en dat kan ook zeker niet de bedoeling zijn. Het is geen middel om de cowboy te gaan uithangen", besluit Smagghe.