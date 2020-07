Touring: “Helft minder oproepen voor reisbijstand in zomervakantie” ISA

Reisbijstandsorganisatie Touring ziet na twee weken zomervakantie de oproepen voor medische en technische bijstand vanuit het buitenland dalen met 51 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal interventies is gedaald met 46 procent.

Vakantie in eigen land

Er werden in twee weken 42 personen gerepatrieerd, tegenover 144 dezelfde periode vorig jaar. De lage cijfers geven volgens Touring aan dat veel mensen zijn thuisgebleven of een vakantie in eigen land hebben verkozen.

De meeste medische oproepen en interventies kwamen uit Frankrijk, Spanje, Italië, Nederland en Duitsland. "De medische dossiers hadden zoals gewoonlijk te maken met de niet altijd ideale hygiënische omstandigheden, ondanks de coronavoorzorgen, in de meeste landen", luidt het. "Meer dan regelmatig handen wassen is een must. Dat zou in coronatijden toch al een goede gewoonte moeten zijn."

De technische oproepen voor autopannes daalden ook ondanks het feit dat, volgens een recente Touring-enquête, veel meer mensen kozen voor een autovakantie in een van de buurlanden. De meeste technische oproepen kwamen uit Frankrijk, Nederland, Duitsland, Luxemburg en Spanje.