Touring: “Dynamische snelheidsborden komen niet overeen met toestand op weg” kv

16 januari 2019

21u24

Bron: Belga 0 De dynamische snelheidsborden boven een aantal ring- en autowegen riskeren hun effect te missen, zo zegt Touring vandaag op basis van een steekproef van het rijgedrag van bestuurders. Dat komt volgens de mobiliteitsorganisatie omdat de opgelegde limiet vaak niet overeenkomt met de toestand op de weg en de bestuurders zich daardoor niet aan de limiet houden.

Touring deed steekproeven op de ring rond Antwerpen, de E313, de E40 in Gent, de E17 in Antwerpen en de E19 in Antwerpen. De organisatie stelde vast dat met dynamische verkeersborden bijvoorbeeld 50 kilometer per uur wordt opgelegd, terwijl er helemaal geen file of incident te zien is. Daardoor gaan de meeste bestuurders toch sneller rijden.

Van de 1.500 gecontroleerde voertuigen hield 70 procent zich niet aan de aangeduide limiet. Dat is niet alleen jammer voor de verkeersveiligheid, men verliest ook het effect om een betere doorstroming te organiseren tijdens de spits, aldus Touring.





Touring vraagt dat de bevoegde diensten metingen doen om de impact van het dynamische verkeersmanagement op de files of op de verkeersveiligheid te evalueren. De organisatie vindt ook dat de reden van de verlaagde snelheid aan de weggebruiker moet worden gecommuniceerd, zodat hij weet of het terwille van de verkeersveiligheid is of om het verkeer vlot te trekken. Het is "belangrijk de geloofwaardigheid op te krikken om ervoor te zorgen dat de limieten daadwerkelijk worden gerespecteerd op plaatsen waar ze wél nodig zijn.”