Touring: "Automobilisten blijken niet goed voorbereid op winterweer"

22 januari 2019

09u18

Bron: Touring 0 Uit een rondvraag van mobiliteitsorganisatie Touring bij 3.500 Belgen blijkt dat steeds meer automobilisten besparen op de onderhoud van hun wagen. Dat heeft tot gevolg dat bestuurders in ons land niet goed voorbereid zijn op winterweer. “Twee op de tien automobilisten kreeg al eens pech tijdens de winter en één op de tien een ongeval”, klinkt het.

Van november tot en met februari ontvangt de alarmcentrale van Touring gemiddeld 200.000 oproepen voor pannes. Twee op de tien automobilisten kreeg al eens pech tijdens de winter. Volgens de organisatie is dat voornamelijk het gevolg van het feit dat steeds meer bestuurders besparen op onderhoud van hun wagen.



“78 procent beweert dat hun auto goed is voorbereid op de winter, terwijl slechts de helft een check-up laat doen in de garage en nauwelijks 56 procent over winterbanden beschikt”, meldt Touring.

Winterbanden

De deelnemers aan de enquête geven drie hoofdredenen waarom ze geen winterbanden hebben. Zo vindt 36 procent dat ze te weinig kilometers rijden. Daarnaast geeft 20 procent aan dat er in ons land geen echte winters zijn. Ook de kostprijs van winterbanden is voor verschillende bestuurders een reden om er geen te hebben: 26 procent vindt winterbanden gewoonweg te duur.

Gemiddeld kosten vier winterbanden 500 euro en kost een extra set velgen voor de banden minstens 200 euro. Maar als je de banden eenmaal hebt gekocht, zit je bij een jaarlijks gemiddelde van 15.000 kilometer goed voor vijf jaar.

Snelheidsbeperking

Uit de enquête blijkt tevens dat één op de tien Belgen al een ongeval kreeg tijdens de winterperiode. Voor 78 procent van de ondervraagde Belgen lijkt het een goed idee om de snelheid op snelwegen te beperken tot 110 km/u bij winterse omstandigheden. Een grote meerderheid (91 procent) is zelfs voorstander van het afsluiten van bepaalde wegen voor vrachtvervoer bij sneeuw.

Vandaag kan er 2 tot 5 centimeter sneeuw vallen in het land en de wegen zullen er spekglad bijliggen. Mobiliteitsorganisatie VAB geeft zes tips mee om te rijden bij gladde wegen.