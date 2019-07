Tour-opbouw in Laken veroorzaakt fileleed aan Van Praetlaan en op A12 ttr

04 juli 2019

09u40

Bron: belga 8 binnenland Het neerstrijken van de Tour-karavaan voor Le Grand Départ in Brussel veroorzaakte vanochtend het eerste fileleed. Voor de opbouw van de aankomstzone in Laken is de afrit Koninklijke Parklaan van de A12 sinds 6 uur gesloten voor het verkeer. Dat veroorzaakte omstreeks 8.30 uur files aan de Van Praetlaan en zowat 1 km file op de A12 zelf.

Inge Paemen, de woordvoerder van Brussel Mobiliteit, verwacht dat dit fileleed nog enige tijd kan aanhouden. "De afrit Koninklijke Parklaan blijft tot zondagavond dicht vanwege de Tour de France", herhaalt ze.

De werken aan de Brusselse tunnels - zo is de Leopold-II tunnel voor renovatie sinds het begin van de zomervakantie dicht - hebben hier niet meteen mee te maken, aldus Paemen. "Wij raden iedereen aan om het openbaar vervoer te nemen. Autoverkeer neemt op de Ring best de afrit het dichtst bij zijn bestemming.”



De website van Brussel Mobiliteit bundelt dag per dag de mogelijkheden om je naar en binnen Brussel te verplaatsen tijdens de doortocht van de Tour.

De komende dagen worden 1 miljoen mensen verwacht in Brussel om de start van de Tour de France mee te maken.