Totale versperring E40 nabij Franse grens, actie van wegpolitie afgeblazen

14 maart 2019

06u06

Bron: Belga 0 Het verkeer zit nog altijd muurvast in Adinkerke. De Franse politie opende rond 10 uur even de grensovergang en liet mondjesmaat en minimaal wat verkeer door, maar intussen is de grensovergang weer gesloten. De actie van de Belgische wegpolitie om de vaststaande vrachtwagens te doen omkeren, is uiteindelijk afgeblazen. Dat is vernomen van Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Het verkeer zit volledig vast in een fuik voor de Franse grens, en kan geen kant meer op. “Het ziet ernaar uit dat de chauffeurs die daar vaststaan, daar nog voor onbepaalde tijd zullen vastzitten”, zegt Bruyninckx. Omdat het voor 90 procent om vrachtverkeer gaat en er amper manoeuvreerruimte is, voerde de wegpolitie de actie om het verkeer te doen draaien, uiteindelijk niet uit.

De E40 richting Frankrijk is nog altijd volledig afgesloten vanaf Oostduinkerke. Bestuurders worden daar via het afrittencomplex opnieuw de E40 richting binnenland opgestuurd. Ook daar staat er nog een file. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt mensen die naar het noorden van Frankrijk moeten aan om via Kortrijk of Doornik te rijden, en de E40 richting Frankrijk in elk geval te vermijden.

Aanleiding voor de verkeersellende zijn stiptheidsacties van de Franse douaniers in Calais. “Dit is een Frans verhaal met gevolgen voor het Belgische grondgebied”, zegt Bruyninckx.

