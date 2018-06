Totale oppervlakte Vlaams jachtgebied verkleind met 185 vierkante kilometer dankzij campagne 'Schiet in actie' bvb

21 juni 2018

11u24

Bron: Belga 5 De totale oppervlakte van de jachtterreinen in Vlaanderen is op een jaar tijd geslonken met 185 vierkante kilometer, of 18.500 hectare. Dat meldt Vogelbescherming Vlaanderen vandaag na een analyse van de nieuwe jachtplannen.

Vogelbescherming Vlaanderen heeft op de Vlaamse portaalsite Geopunt.be de onlangs gepubliceerde jachtplannen voor de periode 2017-2018 vergeleken met die van een jaar eerder. Daaruit blijkt dat op een jaar tijd 185 vierkante kilometer aan jachtterrein geschrapt werd. Vooral in de provincie Oost-Vlaanderen (60,5 kilometer) is het jachtgebied duidelijk afgenomen.

'Schiet in actie'

De organisatie schrijft de daling toe aan de campagne 'Schiet in actie', die ze in juni 2015 gelanceerd had om de jachtplannen in Vlaanderen transparanter en correcter te maken. Volgens Vogelbescherming Vlaanderen kleuren heel wat jagers immers buiten de lijntjes bij het indienen van hun jachtplan. Zo werden onder meer privépercelen zonder medeweten van de eigenaar ingekleurd als jachtgebied. Sindsdien hebben ongeveer 3.500 mensen zich via de website van de campagne aangemeld om hun percelen uit de plannen te laten schrappen.

"Duizenden Vlamingen gaven hiermee duidelijk het signaal dat ze helemaal niet gediend zijn met het zomaar inkleuren van hun eigendom als jachtgebied", zegt Frederik Thoelen, algemeen directeur van Vogelbescherming Vlaanderen. "Maar nog steeds staan er vele hectaren aan tuintjes, kerkhoven, sportterreinen, scholen, crèches, straten of volledige dorpskommen zonder enige vorm van toestemming ingekleurd op de plannen."

Vogelbescherming Vlaanderen klaagt ook aan dat de verantwoordelijkheid nog altijd bij de burger wordt gelegd om privéterreinen uit de jachtplannen te halen. "Daarbij komt dat de drempel om je percelen te laten uitkleuren nog steeds erg hoog is en de verwerking van de aanvraag zeer traag verloopt."