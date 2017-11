Totale decumul heeft ruime meerderheid in Brussels Parlement, maar niet aan Nederlandstalige kant EB

17u50

Bron: Belga 0 BELGA In het Brussels Parlement bestaat een ruime meerderheid voor de invoering van een volledige decumul tussen lokale en gewestelijke mandaten. Maar omdat een dubbele meerderheid nodig en die er momenteel niet aan Nederlandstalige kant is, hoopt Groen-fractieleider Bruno De Lille dat Open Vld, N-VA en CD&V op om "de juiste keuze te maken om het vertrouwen in de politiek te herstellen".

Groen en Ecolo hebben samen met de meerderheidspartijen PS, sp.a en DéFI een voorstel van ordonnantie in voor een volledige decumul. "Na alle schandalen van deze zomer, wordt het hoog tijd dat er werk wordt gemaakt van een nieuwe politieke cultuur in Brussel. Het afbreken van ongezonde machtsconcentraties is hierin een belangrijke en noodzakelijke stap", vindt De Lille.

De indieners hebben al een meerderheid van 48 (op 89) stemmen voor hun voorstel. Maar voor dit voorstel is in het Brussels Parlement een dubbele meerderheid - en dus ook een Nederlandstalige - nodig. Die is momenteel nog niet zeker. Groen roept dan ook de andere Nederlandstalige partijen op om in Brussel deze unieke kans te grijpen en het voortouw te nemen.

"Now is the time"

"Voor ons is het logisch dat Brusselse politici binnenkort hun uitvoerend mandaat als burgemeester, schepen- of OCMW-voorzitter niet meer zouden mogen combineren met dat van parlementslid. We zijn een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, het is nu dat we de beslissing moeten nemen", stelt de fractieleider. "We hopen vooral dat Open Vld, N-VA en CD&V de juiste keuze zullen maken om het vertrouwen in de politiek te herstellen." Verklaringen uit Open Vld- en N-VA-hoek doen vermoeden dat de kans op steun eerder gering is. Een ja-stem van de CD&V alleen volstaat niet. Dat zou betekenen dat men beroep doet op een afkoelingsperiode van 30 dagen. Dan volstaat een 1/3-meerderheid in elke taalgroep en die hebben Groen en sp.a.

Dinsdag houden meerderheid en oppositie in het Brussels Parlement een persconferentie om het Brussels akkoord rond goed bestuur voor te stellen. Een aantal teksten worden vrijdag in plenaire zitting besproken en wellicht goedgekeurd. "Toch kunnen we nog meer doen. Met de invoering van de totale decumul zouden we in één klap één van de grootste interne staatshervormingen in Brussel kunnen doorvoeren".