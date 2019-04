Totale cijferblack-out: niemand bij justitie kan nog statistieken publiceren HAA

Het College van Hoven en Rechtbanken geeft dit jaar geen statistieken vrij. Dat zal ten vroegste volgend jaar gebeuren. Het is de eerste keer sinds 1999 dat geen statistieken kunnen worden gepubliceerd over de werking van de rechtbanken en hoven. Dat meldt De Tijd.

Navraag van de krant leert dat de cijfers die bij de verschillende hoven en rechtbanken vorig jaar zijn verzameld onvoldoende betrouwbaar zijn gebleken om ze in nationale statistieken te gieten. Dat zou het gevolg zijn van de plannen om de hoven en rechtbanken zelf bevoegd te maken voor hun management en budgetbeheer.

Daarmee is Vrouwe Justitia een blinde vlek geworden. Want de parketten en parketten-generaal, die de strafonderzoeken leiden in ons land, hebben al sinds 2016 geen statistieken meer vrijgegeven.

"Justitie heeft nood aan duidelijke statistieken", zegt justitieminister Koen Geens (CD&V), die geïnterpelleerd werd door Kamerlid Véronique Caprasse (DéFI). Geens deed naar eigen zeggen een voorstel aan het College van Hoven en Rechtbanken en aan het College van het Openbaar Ministerie. Die zouden samen met de federale overheidsdienst Justitie een orgaan voor 'business intelligence' moeten oprichten.