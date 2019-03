Total stuurt deurwaarder naar gele hesjes die brandstofdepot Wierde blokkeren mvdb

13 maart 2019

19u05

Bron: Belga 0 Total is van plan om een gerechtsdeurwaarder te sturen naar de tiental gele hesjes die sinds gisteravond opnieuw het omvangrijke brandstofdepot in het Naamse Wierde blokkeren.

De deurwaarder zal hen een uitdrijvingsbevel overhandigen, luidt het. Dat kan omdat de site privéterrein is. De actievoerders zagen eerder vandaag al hun vuurtje dat ze aan de ingang hadden gestookt, geblust door de brandweer. De politie van Namen schreef ook enkele boetes uit. Manu Leleux van de Naamse politie verklaart dat vuur stoken nabij een brandstofdepot met de hevige wind van vandaag “te gevaarlijk” is. De gele hesjes probeerden iedere toekomende vrachtwagenchauffeur een halfuur tegen te houden om zo hun onvrede te uiten.

“We zijn het beu dat we niet gehoord worden en dat er geen enkele concrete maatregel genomen wordt. We breken het hier niet op zolang de politici niet eindelijk hun verantwoordelijkheid nemen. We hebben dus beslist om het depot af te sluiten. In november hebben we dat al eens gedaan”, zei Marc-Henri Jamain, een van de gele hesjes, gisteravond.