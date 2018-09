Tot zeven jaar cel voor mensensmokkelaars die crashten met bestelwagen vol vluchtelingen kg

11 september 2018

12u16

Bron: Belga 2 Het Brusselse hof van beroep heeft vandaag vier mensensmokkelaars veroordeeld tot gevangenisstraffen van veertig maanden tot zeven jaar, en tot geldboetes van 88.000 euro. De vier zaten in de bestelwagen die in 2017 verongelukte op de Brusselse Ring en werden door de andere inzittenden aangeduid als mensensmokkelaars.

Op 4 april 2017 merkte een patrouille van de wegpolitie 's nachts de bestelwagen op toen die ter hoogte van Nijvel aan het spookrijden was. Bij het zien van de politie maakte de bestelwagen rechtsomkeer, waarna de politie de achtervolging inzette. Ter hoogte van het viaduct van Vilvoorde probeerde de bestelwagenbestuurder de politie te rammen maar hij verloor de controle over het stuur, ging door de vangrail en kwam tegen een boom terecht.



In de bestelwagen bleken zestien mensen te zitten, waarbij twee kinderen, die allemaal illegaal in België verbleven. De twee kinderen en drie meerderjarigen raakten levensgevaarlijk gewond terwijl alle andere inzittenden lichtere verwondingen opliepen.

2.500 euro

Vier van de inzittenden werden door verschillende andere passagiers aangeduid als de mensensmokkelaars. Volgens de slachtoffers zouden die hen tegen betaling van 2.500 euro op een vrachtwagen zetten die hen naar Groot-Brittannië zou brengen.



Volgens het hof van beroep hadden de vier zich niet alleen schuldig gemaakt aan mensensmokkel en georganiseerde criminaliteit maar ook aan gewapende weerspannigheid, door met de bestelwagen in te rijden op de politie.