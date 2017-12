Tot zes jaar cel voor smokkelaars die illegalen lieten logeren in vakantiehuisjes Sunparks PLA

12u16 0 RV De illegalen werden ondergebracht in de vakantiehuisjes van Sunparks in Mol voor ze hun doorreis voortzetten. Een bende mensensmokkelaars is deze ochtend veroordeeld tot celstraffen van tien maanden tot zes jaar voor de smokkel van Iraniërs via ons land naar Groot-Brittannië. De vakantiehuisjes van Sunparks in Mol deden dienst als tijdelijke opvangplaats voor de clandestiene migranten, in afwachting van hun verdere doorreis.

De elf beklaagden met als kopstuk Milad K., een Iraniër die in Zwijndrecht woont, maakten volgens het openbare ministerie deel uit van een criminele organisatie die zich had toegelegd op de smokkel van Iraniërs naar West-Europa. De slachtoffers moesten minstens 6.000 euro betalen, wat de organisatie dus zeker 720.000 euro opleverde. De bende zou minstens 120 slachtoffers hebben gemaakt. Ze vlogen via luchthavens in Turkije en Cyprus naar West-Europa. Hun eindbestemming was Groot-Brittannië. Ook Sunparks in Mol was een stopplaats.

De rechtbank oordeelde vandaag dat het aantal slachtoffers veel lager ligt dan het openbaar ministerie beweert. Zo werd kopstuk Milad K. ‘slechts’ veroordeeld voor de smokkel van 33 slachtoffers. Hij krijgt zes jaar cel en moet een boete van bijna 500.000 euro betalen. Zijn nauwste kompanen kregen straffen van 30 maanden tot vijf jaar cel. Ook zij moeten per gesmokkeld slachtoffer 9.000 euro boete betalen.

Niet mishandeld

De rechtbank vond het schandalig dat kwetsbare vluchtelingen financieel werden uitgebuit. K. trok zelfs naar de tunnel in het Franse Calais om er klanten te ronselen. Anderzijds merkte de rechter wel op dat de bende haar slachtoffers fatsoenlijk behandelde. Zij werden niet fysiek mishandeld, zoals dat wel vaker voorkomt in zaken van mensensmokkel. Dat zei ook de advocaat van het kopstuk: "De mensen werden allemaal goed behandeld. Ze werden niet in een gammel bootje of in een koelcontainer gestopt zoals in andere mensensmokkelzaken." Volgens de verdediging is er ook sprake van maar 36 slachtoffers in plaats van 116.

Het openbaar ministerie had uitgerekend dat de bende 720.000 euro had verdiend aan de smokkel. Zij vroeg een verbeurdverklaring voor dat bedrag, maar de rechter wees die af omdat de vraag tot verbeurdverklaring te laat was ingediend.

App

De bende ging volgens de rechtbank wel zeer ingenieus te werk. Zij leverde voor de reis valse paspoorten of echte paspoorten van mensen die sprekend op hen leken. Ze gebruikte daarvoor de app 'Similar Meter', waarmee ze de foto's van de slachtoffers vergeleek met de foto's op de identiteitsdocumenten uit haar database om de meest gelijkende match te vinden.