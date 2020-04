Exclusief voor abonnees

Tot volgende lente opgesloten in ons kot? Dat pikken deze 65-plussers niet

Ingrid De Vos

21 april 2020

22u04

Menig 65-plusser heeft zich verslikt bij het lezen van de boodschap dat zij allicht het langst in lockdown zullen moeten leven. Kwaad en vol onbegrip reageren ze op de analyse dat ze tot de herfst ‘in hun kot’ moeten blijven als er tegen dan geen medicijn is, of misschien zelfs tot volgende lente als ze moeten wachten op een vaccin. Op kop Paul Jambers, die rebellie aankondigt. En hij is niet alleen.