Tot vijftien maanden cel voor inbrekers Carrefour Wevelgem TTR

19 februari 2018

15u15

Bron: Belga 0 Vier van de vijf beklaagden in de zaak rond de inbraak in een Carrefour langs de Kortrijkstraat in Wevelgem hebben een gevangenisstraf gekregen. Dat besliste de correctionele rechtbank van Kortrijk vandaag.

Vijf mensen stonden terecht voor een inbraak en diefstal in de Carrefour van Wevelgem op 18 augustus van vorig jaar. Uit de winkel werden onder meer dranken en sigaretten ontvreemd. Korte tijd later trof de politie vijf mensen aan in een aanpalende woning. Vier lagen samen in een bed, een vijfde verschanste zich onder de gootsteen. De gestolen goederen lagen verspreid op het dak van de Carrefour en in de woning.

Tijdens de debatten bekenden de broers Moussa en Youssef A. de feiten. Ze beweerden alleen te hebben gehandeld. Ze kregen allebei vijftien maanden effectief. Maar de rechter volgde de bekentenissen van de broers niet helemaal en gaf ook D.B. een celstraf van vijftien maanden. Een vierde beklaagde B.S. kreeg tien maanden met uitstel. Een vijfde verdachte werd vrijgesproken, maar hij kreeg dan weer vijf maanden met uitstel voor een gelinkte diefstal uit een automaat in een wassalon.