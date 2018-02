Tot vijf jaar cel voor anabolensmokkel vanuit gevangenis KVE

13 februari 2018

19u27

Bron: Belga 1 De correctionele rechtbank van Leuven heeft zware straffen uitgesproken voor zestien leden van een bende die handelde in anabole steroïden, cocaïne en explosieven. Het kopstuk Koen V.S. kreeg vijf jaar effectieve gevangenisstraf. Als gedetineerde en begeleider van de fitness in Leuven Centraal organiseerde hij een grootschalige anabolensmokkel vanuit de gevangenis.

Koen V.S. (40) uit Balen wordt verantwoordelijk geacht voor de invoer van anabole steroïden vanuit Nederland naar de centrale gevangenis in Leuven van juni 2010 tot november 2013. Enkele tussenpersonen haalden de doping op bij vaste leverancier Jeroen V.D.L. (59), een Nederlander uit Dordrecht die in zijn land diverse sport- en fitnesscentra uitbaat. Nog andere leden van de georganiseerde bende smokkelden de producten binnen in de gevangenis.

Binnen de gevangenismuren beschikte V.S. over diverse afnemers. De leden communiceerden met illegaal binnengebrachte gsm's via het manipuleren van de pc's die door de gevangenisdirectie ter beschikking werden gesteld. De nu 70-jarige Marie J. uit Leuven maakte gebruik van het bezoekrecht aan haar zoon om tegen betaling mee te doen met de smokkel. Wekelijks nam zij haar 12-jarig kleinkind mee om te kunnen beschikken over een private bezoekruimte en zo de handel te vergemakkelijken.

Vanuit de gevangenis zetten V.S. en zijn kompanen ook een cocaïnesmokkel op vanuit Zuid-Amerika. Via Rusland moesten de drugs de haven van Antwerpen bereiken. De trafiek werd opgezet tussen de Colombiaanse rederij Martha Fishing Company, rederij Sea Brothers in Sint-Petersburg en een spookvennootschap in Antwerpen.

Alle zestien betrokkenen kregen een gevangenisstraf, de helft van hen bij verstek. De drie meesterknechten van V.S. werden veroordeeld tot vier jaar cel: Tony C. (27) uit Sittard, Barry M. (35) uit Lommel en Christian F. (38) uit Heusden-Zolder. Ludo V.C. (57) kreeg drie jaar. De andere straffen variëren van zes tot achttien maanden cel. De rechtbank beval de onmiddellijke aanhouding van Koen V.S., Tony C. en Ludo V.C.

Alle zestien betrokkenen kregen een gevangenisstraf. De drie meesterknechten van V.S. werden veroordeeld tot vier jaar cel.