Tot vier jaar cel voor Roemeense dievenfamilie ADV

16u04

Bron: belga 0 De Brugse correctionele rechtbank heeft het kopstuk van een Roemeense dievenfamilie veroordeeld tot een effectieve celstraf van vier jaar. Vier andere beklaagden kregen straffen van twee jaar tot 37 maanden effectief. De bende gebruikte een list om juweliers te bestelen.

In april 2015 sloegen de Roemeense zigeuners toe in Leuven en Aalst, waar ze aan de haal gingen met horloges van de merken Rolex en Breitling. Op 3 juni 2015 graaiden de dieven bij Origins in Oostende 50 gouden ringen mee. In het Brugs Diamanthuis werden enkele dagen later twee dure ringen buitgemaakt. Tenslotte pleegde de bende in oktober 2015 ook nog een juwelendiefstal in Wijnegem. Hun buit had een totale waarde van ongeveer 75.000 euro.

De bende bestond uit een 28-jarige man, zijn 29-jarige echtgenote, haar 59-jarige moeder, een nicht en een jongere broer. Ze gebruikten steeds dezelfde werkwijze om hun slachtoffers om de tuin te leiden. Twee vrouwen hielden de verkopers achterin de winkel aan de praat, waardoor hun kompanen de diefstallen ongezien konden plegen.

Vier verdachten werden begin 2017 in hun thuisland ingerekend. Sibian R. werd uiteindelijk tot een effectieve celstraf van vier jaar veroordeeld. Zijn echtgenote Alina R. kreeg 37 maanden effectief. Haar moeder en haar nicht werden beiden tot twee jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld. Haar broer, die nog steeds voortvluchtig is, werd bij verstek tot 37 maanden effectieve celstraf veroordeeld. Zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen.