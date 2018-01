Tot vier jaar cel voor overvallen met paintballgeweren op supermarkten ep

14u00

Bron: Belga 0 Thinkstock De correctionele rechtbank van Charleroi heeft vandaag zes overvallers veroordeeld die in 2014 in de regio Charleroi zeven grote supermarkten overvielen. De daders gebruikten daarbij paintballgeweren en maskers van 'anonymous'. Ze kregen celstraffen opgelegd van 18 maanden tot vier jaar.

De reeks overvallen begon op 29 augustus 2014 met een overval op een Carrefour Market in Couillet, waarna nog zes andere diefstallen met geweld volgden, onder meer in de Colruyt-filialen in Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont en Gilly.

Bij het laatste feit, op 3 oktober 2014, konden de daders op heterdaad worden betrapt.

Er werden vier hoofdverdachten geïdentificeerd. Dylan B. en Flavio G. drongen de zaken, uitgerust met paintballgeweren en "anonymous"-maskers, binnen en overvielen de kassabedienden. Fayssal E. bestuurde de vluchtauto terwijl Damien B. het trio opwachtte in een tweede wagen die verderop stond geparkeerd. Er werd daarnaast ook een minderjarige ingeschakeld om de voertuigen voor de daders te stelen. Die wagens werden in afwachting van hun gebruik verborgen in een opslagplaats die door Damien B. werd gehuurd.

Het parket baseerde zich op gedeeltelijke bekentenissen van de verdachten, maar eveneens op onder meer DNA- en telefonie-onderzoek. De verdediging had voor het grootste deel om uitstel gevraagd gezien de tijd die sindsdien is verstreken. De hoofdverdachten werden vandaag veroordeeld tot vier jaar cel, met uitstel voor de periode die de preventieve opsluiting overschrijdt. Enkel Damien B. komt niet in aanmerking voor uitstel. Twee andere overvallers kregen 18 maanden cel met uitstel.