Tot twintig inbraakpogingen in één nacht in Limburgse gemeente

03 september 2018

21u35

Bron: Belga

Onbekenden hebben afgelopen nacht geprobeerd in bijna twintig huizen in te breken in het Zuid-Limburgse Gingelom. Op enkele plaatsen geraakten de dieven effectief binnen. Op twee adressen maakten ze enkele spullen, maar vooral juwelen, buit. Dat heeft de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken bekendgemaakt.