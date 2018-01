Tot twee uur aanschuiven rond Antwerpen na ongeval aan Kennedytunnel ep

29 januari 2018

06u54

Bron: Vlaams verkeerscentrum, Twitter 52 Een banaal ongeval tussen twee personenwagens op de Antwerpse ring, net voorbij de Kennedytunnel op Linkeroever, is de oorzaak van een erg zware Antwerpse ochtendspits. Vanuit de Kempen moet het verkeer dat naar Gent of het Waasland wil tot twee uur aanschuiven. De Liefkenshoektunnel was enkele uren tolvrij richting Gent, maar dat is sinds 8 uur niet meer het geval.

Volgens het Vlaams Verkeerscentrum was de aanrijding zelf niet ernstig, maar de locatie en het tijdstip - omstreeks 5 uur, net voor de ochtendspits - waren voldoende om een file te veroorzaken over de hele lengte van de Antwerpse ring richting Gent en verder tot op de aankomende snelwegen E19 (vanuit Breda), E34 en E313. De twee betrokken personenwagens stonden dan ook nog eens respectievelijk op de linker- en rechterrijstrook verspreid, waardoor het verkeer er moeilijk langs kon.

Om 7 uur waren het takelen van de voertuigen en het reinigen van het wegdek voorbij, maar dat bleek te laat om de ochtendspits nog te redden.

UPDATE #R1 Ongeval juist na Kennedytunnel → Gent. Links versperd. Liefkenshoektunnel → Gent is tolvrij. pic.twitter.com/ySHeAmOhlt Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Om 7.30 uur stond er al 163 km file op de hoofdwegen in Vlaanderen, wat erg uitzonderlijk is voor een doorsnee werkdag. Zo gebeurde er vanochtend vroeg een ongeval op de E314 van Lummen naar Leuven in Holsbeek. De invoegstrook van de oprit is er versperd.

#E314 Ongeval thv Holsbeek richting Leuven. De invoegstrook van de oprit en de rechterrijstrook zijn versperd. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Op de E17 verloopt het verkeer dan weer moeizaam door een ongeval tussen Haasdonk en Kruibeke richting Antwerpen, daar is de rechterrijstrook versperd.

Op de E17 richting Kortrijk zijn er ter hoogte van Lichtervelde voertuigen gebotst. Daar is de linkerrijstrook versperd.