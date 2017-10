Tot twee uur aanschuiven na ongeval in Antwerpen-Oost Jürgen Eeckhout HA

09u03

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 72 Jürgen Eeckhout Bij een ander ongeval vanochtend op de E34 viel een zwaargewonde en stonden bestuurders een uur in de file. Op de E313 en E34 vanuit de Kempen richting Antwerpen is het tot twee uur aanschuiven geblazen na een ongeval tussen twee personenwagens en een vrachtwagen aan het knooppunt Antwerpen-Oost met de Antwerpse ring. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Bij een ander ongeval vanochtend op de E34 in Assenede liep een Nederlandse trucker zware verwondingen op.

Twee van de drie rijstroken waren versperd en pas na een uur konden de voertuigen getakeld worden. Bij het ongeval vielen geen zwaargewonden, maar door de locatie was het bijzonder moeilijk om de voertuigen uit de weg te krijgen. De wachttijden liepen erg snel op. Omstreeks 10.15 uur stond het verkeer nog steeds nagenoeg stil vanaf Zoersel op de E34 en vanaf Massenhoven op de E313. Over langere afstand vanuit Hasselt richting Antwerpen en Gent kan je dan ook beter omrijden via Brussel, raadt het Verkeerscentrum aan.

#E313 Ongeval Antwerpen-O.¿ Antw. afgehandeld. Bijna +2u vanuit Hasselt. Ook erg druk #E34 Eindhoven ¿ Antw. https://t.co/5QSFYYE3pD pic.twitter.com/7q2yeh9kbe Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Vanochtend was het al aanschuiven op de E34 na een ongeval ter hoogte van Assenede. Rond 7 uur reed aan het kruispunt van de Nieuwburgstraat een Nederlandse trucker in op een Roemeense vrachtwagen. De Nederlander zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Met een openbeenbreuk werd hij overgebracht naar het ziekenhuis.



Door het ongeval sloot de politie de E34 af richting kust en moest het verkeer plaatselijk omrijden via de parallelweg.