Tot twee jaar voor Roemeense koperdieven Ford Genk kv

28 maart 2018

20u36

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Tongeren heeft opnieuw twee Roemeense koperdieven die deel uitmaakten van een bende veroordeeld. De twee mannen werden betrapt toen ze de terreinen van het voormalige Ford Genk verlieten.

Eén van hen kreeg een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van 800 euro. De tweede, die al in december veroordeeld werd in een ander dossier, krijgt een bijkomende gevangenisstraf van zes maanden en een boete van 800 euro bovenop zijn eerdere veroordeling.

Sinds het vertrek van Ford uit Genk moet de politie van Genk meerdere keren per maand uitrukken voor koperdieven op de voormalige terreinen van de autofabriek. Op 14 juli 2017 kreeg ze opnieuw een melding dat enkele mannen zich op de site bevonden. De agenten zagen rond drie uur drie auto's op de Mondeolaan en aan de achterzijde van het terrein staan. Een uur later vertrokken de auto's alle drie in tegenovergestelde richting. De agenten besloten om twee wagens te onderscheppen die in hun richting kwamen gereden. De chauffeurs van de Audi A4 en de Alfa Romeo sloegen op de vlucht. De Audi stopte even later en de chauffeur probeerde te vluchten maar werd in de buurt van de achtergelaten auto opgepakt.

Tijdens de achtervolging van de Alfa Romeo sprong de bestuurder op de Fletersdel uit zijn rijdende auto die iets verder tot stilstand kwam. Op straat vonden de politieagenten enkel de telefoon van de bestuurder. Later kon hij in het kader van een ander dossier opgepakt worden en bekende hij de koperdiefstal van 14 juli. In de beide auto's werd een grote hoeveelheid koper aangetroffen.