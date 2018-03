Tot twee jaar cel voor overval op Pizza Hut in Vilvoorde

Redactie

26 maart 2018

11u06

Bron: belga

0

Drie mannen die betrokken waren bij de gewapende overval op het Pizza Hut-filiaal in Vilvoorde, in januari 2016, zijn veroordeeld tot celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar. Een van de drie had bekentenissen afgelegd maar de andere twee ontkenden elke betrokkenheid. Een vierde man werd dan weer volledig vrijgesproken.