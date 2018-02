Tot twaalf jaar cel voor invoer vier ton cannabis en tientallen kilo's cocaïne ep

02 februari 2018

16u44

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft vandaag celstraffen tot twaalf jaar en boetes tot 66.000 euro uitgesproken voor 23 beklaagden die op grote schaal verdovende middelen invoerden, waaronder 4.150 kilo cannabis en enkele tientallen kilo's cocaïne. Illegale vermogensvoordelen voor een totaal van 454.000 euro werden verbeurd verklaard.

Op 14 maart 2011 kwamen twee koelcontainers geladen met ananas uit Ghana toe in de Antwerpse haven. De lading werd echter door niemand geclaimd. Pas op 30 mei 2011 kwam een van de beklaagden ze ophalen. De douane voerde eerst nog een controle uit en trof liefst 4.150 kilo cannabis aan tussen de beschimmelde ananassen.

Het onderzoek naar die partij bracht een netwerk in beeld, waarvan de leden zich in wisselende samenstelling bezig hielden met de invoer van verdovende middelen. Zo werd er 52 kilo cocaïne ingevoerd vanuit Panama. De drugs werden op 21 juli 2011 aangetroffen in een container met cacaobonen.

In de Antwerpse haven werd op 16 november 2011 nog 28,5 kilo cocaïne aangetroffen in een koelcontainer en op 27 december 2011 werd nog eens een partij van 88 kilo in beslag genomen. Ook de invoer van die partijen wordt aan de organisatie toegeschreven.

Er waren voorts ook plannen om 200 kilo cocaïne in te voeren vanuit Jamaica. De beklaagden ondernamen ook een poging om marihuana en hasj naar Engeland te smokkelen en wilden ook verdovende middelen uitvoeren naar Frankrijk en Duitsland. In de winkel van een van de beklaagden aan de Oude Steenweg in Antwerpen werd tot slot nog een cannabisplantage aangetroffen met 362 planten.

Naast drugsfeiten werden sommige van de beklaagden ook veroordeeld voor verboden wapenbezit en oplichting. Ze hadden voor duizenden euro's aan spullen besteld, waarvoor ze ongedekte cheques uitschreven of gewoon niet betaalden.