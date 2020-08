Tot tien zware ongevallen extra per dag bij tropisch weer Fien Tondeleir

08 augustus 2020

02u53 0 Bij een hittegolf stijgt het aantal doden en zwaargewonden op de weg met liefst 14%, zo blijkt uit nieuwe cijfers van VIAS. Eén van de redenen: we slapen slechter en maken dus meer fouten tijdens het rijden.

Het warme weer heeft ontegensprekelijk een invloed op de verkeersveiligheid. We zijn sneller afgeleid door de hoge temperaturen, in een auto zonder airco bijvoorbeeld, en zijn dus minder alert op de weg. Verkeersinstituut VIAS berekende dat het aantal ongevallen met 7% stijgt ten opzichte van een 'normale' dag. Het aantal zwaargewonden en doden ligt dan weer 14% hoger, blijkt uit de statistieken van de laatste 15 jaar. "Op een warme dag gebeuren er tussen de acht à tien extra ongevallen met doden of gewonden", zegt Benoît Godart van VIAS. De huidige hittegolf, die naar verwachting acht dagen zal duren, kan dus tot 80 bijkomende ernstige ongevallen veroorzaken. "Een toename die er vooral komt omdat er meer zwakke weggebruikers onderweg zijn."

Sneller moe

Ook zijn bestuurders sneller moe als het heet is. "We slapen minder goed en zitten dus minder uitgerust achter het stuur, wat kan leiden tot fouten." Volgens verkeerspsycholoog Ludo Kluppels zijn we bovendien "minder geduldig". "Als bestuurders het warm hebben, raken ze geïrriteerd en worden ze sneller boos en gefrustreerd. En dus reageren ze impulsiever. In het verkeer kan dat leiden tot ruzies die dan mogelijk escaleren."

Zelfs onze wagen geeft sneller de geest bij tropische warmte: pechverhelpingsdiensten krijgen 20% meer oproepen, zo zegt VIAS nog. Het gaat dan vooral om problemen met de batterij en het afkoelingssysteem van de motor.

