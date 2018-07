Tot tien jaar cel voor vader en zoon die met opzet met 4x4 op menigte inreden bij feest TT

18 juli 2018

15u28

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Neufchâteau heeft gevangenisstraffen van tien en vijf jaar uitgesproken tegen Julien Laurent en zijn vader Vincent. Op 20 augustus vorig jaar reden de twee moedwillig met een auto op een menigte in aan de uitgang van een feest in het Waalse Assenois nabij Bastenaken. Ze werden schuldig bevonden aan poging tot doodslag.

Op 20 augustus 2017 vertrokken vader en zoon in een 4x4 van een feest waar ze betrokken waren in een vechtpartij. Nadat ze de nummerplaten van de wagen hadden gehaald, keerden ze terug en reden ze op de menigte in. Verscheidene mensen raakten gewond, van wie sommigen zwaargewond.

Julien, die aan het stuur van de wagen zat, werd tot tien jaar effectief veroordeeld. Hij verliest ook het recht een voertuig te besturen voor een periode van zes maanden. De rechtbank oordeelde dat hij in een vlaag van woede en opwinding handelde en dus niet met voorbedachtheid. De man werd ook schuldig verklaard aan kwaadwillige belemmering van het verkeer en gewapende weerspannigheid.

Zijn vader Vincent Laurent zat op de passagierszetel op het moment van de feiten. De rechtbank veroordeelde hem als mededader omdat hij zijn zoon aanmoedigde. Hij kreeg vijf jaar cel met uitstel.

Een neef die ook in de auto zat, werd vrijgesproken.