Tot maandagochtend maximum 70 km/u op E314 Aarschot wegens opstuwend wegdek mvdb

27 juli 2018

15u56

Bron: Agentschap Wegen en Verkeer 0 De E314 ter hoogte van Aarschot richting Brussel is sinds gisteren 17 uur gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Door de hitte is het wegdek over twee rijvakken omhoog gekomen ter hoogte van afrit 22. Het wegdek wordt komend weekend hersteld. Daardoor is de snelweg gedeeltelijk afgesloten en geldt er een maximumsnelheid van 70 km per uur tot maandagochtend, meldt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Het AWV doet al het mogelijke om de snelweg zo snel mogelijk te herstellen, zo wordt benadrukt. Gisteren werd duidelijk dat de opstuwing twaalf meter breed is en die kon de aannemer - gezien de grootte - uiteindelijk niet met koud asfalt tijdelijk herstellen.

De aannemer zal vandaag het wegdek definitief herstellen met gewoon asfalt, maar dit moet langer uitharden en daardoor zullen - gezien de temperaturen vandaag - beide rijvakken pas na het weekend - voor de ochtendspits van maandag 30 juli - terug opengesteld worden.

Verkeer kan nog steeds door over twee rijvakken en wordt via de lange oprit van Aarschot op de E314 omgeleid. Er geldt een snelheidsbeperking van 70km/u. "We raden mensen aan zich hier aan te houden, dan is de hinder ook beperkt tot vertraagd verkeer", luidt het bij het Agentschap. Vanochtend was de file beperkt tot een drietal km, maar wegentoezichters stelden vast dat sommige weggebruikers nog reden aan snelheden van 120 km/u.

Betonplaten durven door de warmte uit te zetten. Als er geen ruimte is in hun voeg, dan duwen ze op de volgende betonplaat en komen ze omhoog. Het is een gekend fenomeen en hier is preventief niks aan te doen. Het Agentschap is deze periode extra waakzaam en grijpt onmiddellijk in wanneer dit zich voordoet. Grote incidenten deden zich zomer gelukkig nog niet voor. Indien de weggebruiker iets gevaarlijks ziet, mag die onmiddellijk de politie verwittigen. Zij verwittigen op hun beurt onze lokale diensten.