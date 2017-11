Tot elf jaar cel voor drie daklozen die militair mishandelden EP

14u05

Bron: Belga 1 Photonews Archiefbeeld. Drie daklozen zijn veroordeeld tot celstraffen van zes, acht en elf jaar omdat ze begin januari een legerofficier mishandeld hebben in de Brusselse Grétrystraat. De voornaamste dader, Michel P., werd veroordeeld tot elf jaar cel, Jean-Marc G. tot acht jaar en Laëtitia W. tot zes jaar.

Het drietal was onder meer aangeklaagd voor poging tot doodslag, vrijheidsberoving, onmenselijke behandeling en doodsbedreigingen.

Het slachtoffer, een vijftiger, werd met een touw rond zijn nek teruggevonden in de kelder van een kraakpand. Uit het onderzoek bleek dat hij de avond voor hij werd teruggevonden dronken op stap was in het centrum van Brussel. De man had de daklozen benaderd en hen bier aangeboden.

Toen een van de daklozen opmerkte dat het slachtoffer een militaire identiteitskaart had, viel hij de man aan. De beklaagde vreesde dat hij zou worden opgepakt omdat hij Frankrijk ontvlucht was na een veroordeling voor geweldfeiten. De twee andere beklaagden werden aangespoord om de militair te slaan en mishandelen.

Google Maps De legerofficier werd mishandeld in de Grétrystraat.