Tot een uur aanschuiven op E40 in Aalter door houtpellets op de rijbaan: weg opnieuw vrijgemaakt Redactie

14u15

Bron: belga 14 Tijs Van Puyenbroeck Op de E40 moesten chauffeurs vanmiddag tot een uur aanschuiven in de richting van Oostende nadat een vrachtwagen een lading houtpellets was verloren. Sinds iets voor 16.00 uur is de rijbaan opnieuw vrij.

Het ongeval gebeurde rond 12.30 uur in de richting van Oostende. De rechter- en middenrijstrook waren versperd en er stond een file vanaf Nevele tot Aalter. De houtpellets lagen over een grote afstand verspreid en de opkuiswerken namen lange tijd in beslag. Het Verkeerscentrum raadde aan om van Aalter naar Brugge via de N44 om te rijden en van Antwerpen naar de kust via de E34, maar dat is niet langer noodzakelijk.

#E40 Door een ladingverlies moet je al ruim een half uur extra aanschuiven in Aalter richting Oostende. Volg één van de omleidingen. https://t.co/nJqsPNoYyW pic.twitter.com/raEtnggLQa Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Update Aalter : één uur aanschuiven vanaf Nevele. De hinder kan nog enige tijd duren. Volg de omleidingen. https://t.co/W1zVfw0dYT Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

#E40 Update Aalter: Alle rijstroken zijn vrijgemaakt. De file lost snel op en de omleidingen worden stopgezet. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link