Tot één jaar wachten voor hulp van OCMW-schuldbemiddelaar mvdb

19 januari 2019

07u14

Bron: Gazet van Antwerpen 0 Wie met schulden zit en een schuldbemiddelaar van het OCMW wil, moet daar soms lang op wachten. De Zorginspectie lichtte de taak bij OCMW's door en stelde geregeld maandenlange wachttijden vast. Dat bericht de Gazet van Antwerpen vandaag.

Zowel Centra voor Maatschappelijk Welzijn (CAW) als OCMW's kunnen worden erkend als 'instelling voor schuldbemiddeling' (ISB). Ze hebben daarvoor schuldbemiddelaars in dienst. De Vlaamse Zorginspectie ging tussen oktober 2017 en september 2018 aangekondigd langs bij vijftig OCMW's, verspreid over heel Vlaanderen. Ze keken of ze hun schuldbemiddeling kwaliteitsvol uitvoeren. Van de bevindingen werd één samenvattend rapport gemaakt.

Over het algemeen lijken de diensten zich redelijk goed van hun taak te kwijten. Er is meestal meer sprake van 'werkpunten' en niet zozeer van 'tekorten'. Desalniettemin valt op dat er bij 14 OCMW's een wachttijd is. "Die varieert van gemiddeld 3 tot 36 weken. Bij één OCMW (Zelzate, nvdr.) varieerde die van 6 maanden tot 1 jaar. Bij 6 ISB's was er een wachttijd van 12 weken of meer", concludeert de Zorginspectie. "We vragen hulp aan Vlaanderen. Er is geen financiering voor het personeel", zegt de Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten over de lange wachttijden.