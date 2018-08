Tot de helft minder groenten door de hitte AW

06 augustus 2018

13u33

Bron: Belga 4 De Europese groentenverwerkers luiden de alarmbel over de aanhoudende droogte. "De ergste situatie van de voorbije veertig jaar" voor de groententelers en -verwerkers, klinkt het. Voor sommige soorten valt de oogst tot vijftig procent lager uit, aldus sectororganisatie Profel.

"Door het hete en droge weer in juli in de meeste streken van Europa, blijven de groenten getroffen en valt de opbrengst van de oogst fors terug. Vandaag is de situatie voor de groententelers en -verwerkers de meest ernstige van de voorbije veertig jaar", aldus Profel, de Europese organisatie van fruit- en groentenverwerkers.



Voor het derde jaar op rij rekent de sector af met uitzonderlijke weersomstandigheden. De hitte en droogte treffen dit jaar vooral de producenten van diepvriesgroenten en groentenconserven. De mindere oogst leidt tot beperkte en onregelmatige leveringen van verse groenten aan de fabrieken. Hierdoor stijgt de productiekost en minder verwerkte producten, stelt de sector.

Minder erwten, bonen en ajuinen

Voor erwten is er bijvoorbeeld sprake van een twintig tot vijftig procent kleinere oogst. Ook voor bonen lopen meldingen binnen van oogsten tot vijftig procent kleiner. Voor ajuinen ligt de oogst volgens de sector vijftien tot vijftig procent lager. Verder is er ook impact voor courgettes en spinazie.

Een bijkomend gevolg is dat in vele streken de telers omwille van de droogte momenteel geen tweede maal gewassen kunnen zaaien. En zo is er ook ongerustheid voor de herfst- en wintergroenten, bijvoorbeeld kool, spruiten en prei. "Voor deze gewassen is het nu reeds duidelijk dat het te droog geweest is en de opbrengst bijgevolg duidelijk onder het gemiddelde zal liggen."