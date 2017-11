Tot acht jaar cel voor mensensmokkel op Noordzee KVDS

19u48

Bron: Belga 0 AP Het hof van beroep in Gent heeft drie mensensmokkelaars zware celstraffen gegeven tot acht jaar. De drie waren betrokken bij de smokkel van 12 Syrische vluchtelingen in een bootje dat vanuit Nieuwpoort richting Verenigd Koninkrijk voer.

Op 12 maart 2016 werd in Nieuwpoort een jacht onderschept door de patrouilleboot van de scheepvaartpolitie. Getuigen hadden gezien hoe het vaartuig in de haven van Nieuwpoort tegen een andere boot was gevaren.

Vluchtelingen

In het ruim van het jacht werden 12 Syrische vluchtelingen ontdekt. Ze kwamen uit de Noord-Franse vluchtelingenkampen en hoopten in het Verenigd Koninkrijk te geraken. De omstandigheden waarin ze leefden, waren erbarmelijk: er was geen radar, geen signalisatie en er waren maar twee zwemvesten aan boord. Bovendien voer de boot zonder lichten om niet gezien te worden.

Stuurman V. K. werd aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De correctionele rechtbank van Veurne veroordeelde de Turkse Deen in juli tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar. In beroep werd hij bij verstek veroordeeld tot 8 jaar effectief.

Verdachten

Nadien leverde Denemarken in hetzelfde dossier twee andere verdachten uit. De twee van Iraakse afkomst, S.O. en H.O., werden in eerste aanleg veroordeeld tot respectievelijk 37 maanden en vijf jaar. In beroep kreeg S.O. zeven jaar en H.O. zes jaar. H.O. was de enige van de drie geen verstek liet gaan.

In eerste aanleg kregen de drie ook elk een boete van 12.000 euro. Het hof verhoogde die boete met factor twaalf, het aantal vluchtelingen op de boot. Zodoende moeten ze elk 144.000 euro betalen. Het jacht werd verbeurd verklaard.