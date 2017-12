Tot acht jaar cel voor drieste homejacking in Oostnieuwkerke TK

13u34

Bron: Belga 0 Thinkstock Twee homejackers zijn vanmorgen door de Ieperse strafrechter veroordeeld tot zes en acht jaar effectief. Ze pleegden een gewelddadige homejacking in Oostnieuwkerke in de nacht van 14 op 15 juli 2016. Voor beiden werd ook de onmiddellijke aanhouding bevolen.

De twee Georgiërs drongen 's nachts omstreeks 1.30 uur de woning binnen. Ze liepen onmiddellijk naar de kamer op de eerste verdieping, waar de bewoner zich bevond. Ze deelden klappen uit, knevelden de man met nylonkousen en sloten hem op in een kast. Na een tweetal uur vertrokken ze weer. Het duo nam geld, juwelen, bankkaarten en twee wagens mee. Die voertuigen, een Audi A6 en een Volkswagen Transporter, werden teruggevonden in Duitsland.

Een drietal maanden na de homejacking werd een Russische verdachte in de boeien geslagen. Volgens het parket hield hij buiten de wacht. De Russische man, die aanwezig was op de zitting, was mee met het duo homejackers. Hij vertrok naar eigen zeggen toen hij hun plannen te horen kreeg. De man werd vrijgesproken.

De twee Georgiërs zijn nog steeds spoorloos. Een van hen wordt ook verdacht van een inbraak in Waregem en een gewapende overval in Zwalm. Hem legt de rechtbank een celstraf van acht jaar op. Zijn kompaan krijgt zes jaar cel voor zijn aandeel in de brutale homejacking. Omdat ze niet aanwezig waren op het proces werd de onmiddellijke aanhouding bevolen.