Tot 5.000 mensen verwacht op eerste Dag van het Zoniënwoud

Bron: Belga 3 BELGA De groene long in en rond Brussel krijgt vandaag zijn eerste Dag van het Zoniënwoud met meer dan 50 activiteiten op verschillende plekken in het bos. Deze eerste editie is een initiatief van de drie bevoegde ministers Céline Fremault (cdH), Joke Schauvliege (CD&V) en René Collin (cdH).

Op de Dag van het Zoniënwoud kan het publiek vanaf zes toegangspoorten - in Ukkel-Bosvoorde, Groenendaal, Tervuren, Jezus-Eik, Terhulpen met als centrale plek Rood Klooster in Oudergem - deelnemen aan de tientallen activiteiten en workshops die de biodiversiteit van het Zoniënwoud in de kijker zetten.



Op het programma staan erg uiteenlopende activiteiten zoals houthakken, een vertelwandeling, vogels in 3D, dansen met bomen, een bezoek aan historische plaatsen uit de twee wereldoorlogen of een Unesco-wandeling. Sinds juli is een deel van het Zoniënwoud namelijk Unesco-werelderfgoed.



Er worden 4.000 tot 5.000 mensen verwacht voor de Dag van het Zoniënwoud. De groene long langs Brussel ligt op het grondgebied van de drie gewesten, maar wordt pas sinds 2008 door de drie gewesten samen beheerd. De Dag van het Zoniënwoud maakt daarom dit jaar deel uit van het Brusselse jaar van Natuur in de Stad, en valt tegelijkertijd samen met de Week van het Bos in het Vlaams Gewest en het Week-end du bois et des Forêts d'Ardenne in het Waals Gewest.