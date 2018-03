Tot 4 jaar cel voor 'riooldekselbende' JEW

14 maart 2018

10u10

Bron: eigen berichtgeving 0 Een achtkoppige Roemeense ramkrakersbende is vandaag veroordeeld tot vier jaar cel.

De bende had het gemunt op tankstations en handelaars die gsm's verkopen en gingen zeer driest te werk. Ze gooiden de ruit van de etalage of de toegangsdeur in met een riooldeksel. Op die manier hebben ze in Vlaanderen tot zevenmaal toe, bij onder meer de Proximuswinkel in de Tolpoortstraat in Deinze en bij telecomwinkel Guy Van Tornhout langs de Kortrijksesteenweg in Sint-Denijs-Westrem, toegeslagen.

Ze maakten telkens voor ruim 10.000 euro buit en veroorzaakten vooral enorme schade. Die buit namen ze dan mee naar een kraakpand in Merelbeke, dat dienst deed als uitvalsbasis. Naast de ramkraken pleegden ze ook enkele diefstallen na een list.

De bende verklaarde dat ze naar ons land waren gekomen om de barre economische situatie in hun thuisland te ontvluchten. De rechtbank oordeelde echter dat dat die zware feiten niet goed praat.