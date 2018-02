Tot 3.700 busritten op "lijnen met hoge frequentie" geschrapt in 2016-2017 jv

14 februari 2018

17u01

Bron: belga 0 Op Lijn 1 tussen het station van Mechelen en Nekkerspoel moest De Lijn in de periode van 2016 tot en met november 2017 3.692 busritten schrappen, of 3 procent van het totale aantal. In absolute cijfers is dat het grootste aantal van alle lijnen in Vlaanderen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Björn Rzoska (Groen).

De top 5 van buslijnen waarop in de vermelde periode in absolute cijfers het grootste aantal busritten geschrapt werden, wordt vervolledigd door lijn 500 Antwerpen-Mechelen (2.678 of 3 procent van het totale aantal ritten), lijn 410 Antwerpen-Turnhout (2.398 of 3,2 procent), lijn 2 Kessel-lo-Heverlee (2.079 of 1,5 procent) en lijn 128 Brussel-Noord-Ninove (1.996 of 2,7 procent). In deze cijfers zijn ook stakingsdagen begrepen.

"Om een rit of een deel van een rit te kunnen schrappen bij vertraging dient een volgende rit voorzien te zijn in de geplande dienstregeling. Prioritaire ritten zoals woon-schoolverkeer worden niet geschrapt bij vertraging. Ook een laatste rit moet altijd worden uitgevoerd", aldus Weyts.

De vermelde top 5 betreft volgens de minister "vooral lijnen met hoge frequentie waarbij het schrappen van één rit de reiziger niet meteen voor een zeer lange wachttijd stelt".