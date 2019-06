Tot 20 maanden cel met uitstel voor leden van Antwerpse cannabisclub Trekt Uw Plant



avh

27 juni 2019

18u33

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft vandaag de ontbinding bevolen van de Antwerpse cannabisclub Trekt Uw Plant. De vzw en twintig van haar leden maakten zich schuldig aan het op grote schaal telen en verhandelen van cannabis. Trekt Uw Plant werd ook veroordeeld tot een boete van 32.000 euro en de verbeurdverklaring van 138.000 euro aan illegaal verkregen vermogensvoordelen. De leden kregen celstraffen tot twintig maanden opgelegd, voor quasi iedereen met uitstel, en voor hen werd in totaal 121.250 euro verbeurd verklaard. Een beklaagde werd vrijgesproken.

De vzw Trekt Uw Plant werd in 2006 opgericht als eerste Cannabis Social Club van België. Telers van de vzw kweken cannabis voor andere leden, op basis van het principe één plant per lid. De leden, die jaarlijks 25 euro lidgeld betalen, kunnen hun cannabis op een ruilbeurs ophalen en betalen 6, 7 of 8 euro per gram, hun bijdrage aan de verzorgings- en werkingskosten. Van dat bedrag gaat 4 euro naar de telers.

Trekt Uw Plant beroept zich voor haar activiteiten op een omzendbrief van het College van Procureurs-generaal uit 2005. Daarin wordt gesteld dat het vervolgen van cannabisbezit voor persoonlijk gebruik - dus maximaal drie gram of één cannabisplant - de laagste prioriteit heeft, tenzij er sprake is van overlast, verzwarende omstandigheden of handel.

De rechtbank oordeelde dat hier wel degelijk sprake is van handel en verwees daarvoor naar de ruilbeurzen. Uit het onderzoek bleek dat er steeds voldoende voorraad was en dat Trekt Uw Plant altijd op zoek was naar nieuwe telers, zodat er meer leden konden aangetrokken worden en er meer voorraad kon opgebouwd worden.

“Dat de leden van Trekt Uw Plant eigenaar waren van één bepaalde plant is louter fictie”, stelde de rechtbank in het vonnis. Er werd meer cannabis verkocht dan wat een individu thuis zou kunnen kweken volgens het principe ‘één plant per lid’. “Het gaat hier duidelijk om een verkapte, grootschalige handel in cannabis, waarbij (eerder kleine) plantages op georganiseerde wijze werden uitgebaat en de opbrengst ervan verkocht werd. Dat bewijzen ook de aanzienlijke geldstromen”, klonk het. Tussen januari 2014 en maart 2017 betaalden de leden in totaal 820.150 euro voor hun cannabis. Aan de kwekers werd in die periode 551.970 euro uitbetaald.

De rechtbank vond de feiten laakbaar en getuigend van een vervaagd normbesef. “Beklaagden zijn fervente voorstanders van het legaliseren van cannabis. Ze houden het echter niet enkel bij activisme of politiek lobbywerk, maar hebben hun progressief gedachtengoed in de praktijk omgezet door het oprichten van een cannabis social club. Door het overtreden van de wet willen beklaagden aantonen dat hun denkmodel verkozen moet worden boven het thans gevoerde beleid. Dit eigengereid handelen is echter in strijd met de wetgeving en kan niet getolereerd worden”, stelde de rechtbank.

Voorzitster Els V. (52) werd veroordeeld tot twintig maanden cel met uitstel en een verbeurdverklaring van 20.000 euro. Stand-upcomedian Manu Moreau (38), die deeltijds voor de vzw werkte, kreeg vijftien maanden cel met uitstel en voor hem werd 4.000 euro verbeurd verklaard. Bart B., de voormalige verantwoordelijke van de kwekers, liet verstek gaan en werd als enige tot een effectieve celstraf veroordeeld, namelijk achttien maanden, plus de verbeurdverklaring van 15.000 euro. Ook voor de andere bestuursleden en telers werden celstraffen met uitstel uitgesproken, omdat ze nog een gunstig strafrechtelijk verleden hebben.