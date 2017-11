Tot 18 jaar gratis naar de dokter, pleit sp.a

Kinderen en jongeren tot 18 jaar zouden niet moeten betalen bij de dokter. Dat is één van de zes concrete voorstellen die sp.a lanceert over de gezondheidszorg. Volgens de oppositiepartij moet er een einde komen aan de besparingen in de gezondheidszorg. "Zorg moet opnieuw een basisrecht worden in plaats van een luxeproduct", zeggen sp.a-Kamerleden Meryame Kitir en Karin Jiroflée.