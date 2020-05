Tot 150.000 medewerkers weer aan de slag, maar “gebrek aan consumptie vormt hindernis” PVZ

03 mei 2020

12u59

Bron: Belga 0 Ondernemersorganisatie Voka is tevreden dat bedrijven vanaf morgen kunnen heropstarten. Volgens haar ledenbevragingen zullen er tot 150.000 mensen weer aan de slag gaan. "De belangrijkste hindernis om de activiteiten op te voeren is niet de veiligheid, maar wel het gebrek aan vraag. Twee op de drie bedrijven geven aan dat dit een probleem zal zijn", zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. "Bedrijven kunnen maar produceren als er vraag en consumptie is. De Nationale Veiligheidsraad moet dan ook dringend de modaliteiten vastleggen voor de heropening van de winkels en distributie op 11 mei."

Quasi alle bedrijven zijn klaar om op 4 mei in veilige omstandigheden op te starten, zo blijkt uit enquêtes van Voka. Ruim 8 op de 10 bedrijven hebben maatregelen genomen om social distancing toe te passen op de werkvloer. Nog eens 1 op de 10 kan die afstand niet garanderen, maar voorziet het nodige beschermingsmateriaal voor werknemers. Meer dan 90 procent van de bedrijven is dus klaar om de activiteiten weer op te starten of gevoelig op te voeren.

De heropstart morgen is voor de meeste ondernemingen vooral een moment waarop ze hun activiteiten weer kunnen opdrijven. Het overgrote deel lag immers niet volledig stil, maar schroefde de activiteiten noodgedwongen terug. Volgens de Voka-enquêtes zit 80 procent van de ondernemingen in deze situatie, en de overgrote meerderheid gaf de voorbije weken aan dat ze hun activiteiten (gevoelig) willen opvoeren op 4 mei.

“Volgens onze ledenbevragingen zullen op 4 mei tussen de 75.000 en 150.000 medewerkers weer aan de slag gaan”, zegt Hans Maertens. Dat is zo’n 10 à 20 procent van de 750.000 tijdelijk werklozen die in België actief zijn in de private sectoren die op 4 mei weer aan de slag gaan. “