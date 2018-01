Tot 12 jaar cel voor gedetineerden die in opstand kwamen in Merksplas

Vanderveken 8 mei 2016: rook stijgt op uit de gevangenis van Merksplas. Gedetineerden staken hun cel in brand en vandaliseerden twee paviljoenen.

De correctionele rechtbank in Turnhout heeft gevangenisstraffen tot 12 jaar opgelegd tegen de gedetineerden die terechtstonden voor de opstand in de gevangenis in Merksplas op 7 mei 2016. Volgens het openbaar ministerie was het de grootste gevangenisopstand ooit in ons land.