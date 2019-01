Tot 10 cm sneeuw verwacht op Hoge Venen: code geel vanavond van kracht in provincies Luik en Luxemburg mvdb

08 januari 2019

17u27

Bron: Belga 0 In de provincies Luik en Luxemburg kunnen weggebruikers vanavond vanaf 22 uur en vannacht te maken krijgen met gladde wegen door sneeuwval, zo waarschuwt het KMI. Voor die twee Waalse provincies geldt code geel.

Ook morgenochtend is er nog kans op een laagje sneeuw. In de Hoge Venen valt mogelijk tien centimeter sneeuw. Het KMI vraagt weggebruikers om de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. De code geel geldt voorlopig tot woensdag 13 uur.