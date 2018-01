Torhoutse artieste zet tatoeages die geluid maken

Jessy Loose (37) is met haar tattoozaak J-Lo de eerste artiest in West-Vlaanderen die een skin motion-tattoo mag plaatsen. Dat is een tekening die via een app op je smartphone geluid kan maken.