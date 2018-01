Torhouts gezin zonder verwarming nadat storm drie platte daken van nieuwbouwwoningen wegblaast Jelle Houwen

10u45

Bron: eigen berichtgeving 4 Jelle Houwen Storm Torhout wind. In de Kanariestraat in Torhout zijn drie platte daken van nieuwbouwwoningen weggewaaid door hevige rukwinden tijdens de storm. Dat gebeurde deze ochtend rond 7.30 uur.

Het gaat om sociale woningen van verhuurmaatschappij Mandel. De wind blies tegen de woning op de hoek en raakte onder de aluminium randafsluiting van het platte dak. Daardoor hadden de rukwinden vrij spel en bliezen een groot deel van het platte dak weg. Zo’n 80 vierkante meter isolatieplaten, hout en aluminium waaiden weg en kwamen in tuinen, de straat en in de weide terecht. Ook de EPDM-folie op de drie daken waaide helemaal kapot.

De brandweer van Torhout kwam ter plaatse en herstelde het dak zo goed als kon. Met heel wat zandzakjes werd de folie terug hersteld. Ook een glazen dakkoepel die wegwaaide, werd teruggeplaatst. De schade aan het dak van de eerste drie woningen is evenwel groot.

Hoekwoning

Vooral de hoekwoning is zwaar getroffen. Daar woont een Marokkaans gezin met drie kinderen. Omdat ook de buizen van de verwarming op het dak en eronder kapot waaiden zit het gezin momenteel zonder verwarming en warm water. De aannemer die de huizen zette, kwam al kijken en moet vandaag nog noodzakelijke herstelwerken uitvoeren. Want omdat de vide rond de woningen weggewaaid is, is de kans op waterinsijpeling tijdens zware regenbuien reëel.

Nog in Torhout werd het treinverkeer tussen Torhout en Zedelgem deze ochtend onderbroken door een weggewaaide trampoline op de treinsporen.

Jelle Houwen Storm Torhout wind.