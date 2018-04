Torfs reikt Aron Berger de hand: "Waar ik vandaan kom, knikken we eerder naar elkaar" HC

Bron: Radio 1 0 Kerkjurist Rik Torfs heeft de kandidatuur van ultraorthodoxe jood Aron Berger op de lijst van CD&V in Antwerpen verdedigd. "Berger houdt vast aan zijn religie, dan moet hij daar toch geen afstand van doen?", zegt Torfs aan Radio 1. Antwerpse filosoof Ludo Abicht treedt hem daarin bij.

Torfs, zelf voormalig senator voor CD&V raadt Berger aan om "zichzelf te blijven, ook al vraagt de politiek iets anders". Bovendien vindt hij dat er teveel gewicht gegeven wordt aan het al dan niet handen schudden met vrouwen. "Ik kom uit de Kempen en in mijn jeugd werden amper handen geschud, we knikten eerder naar elkaar", liet Torfs verstaan aan Radio 1. "Maar wat ik vooral erg vind is dat Berger voor een dilemma wordt geplaatst terwijl hij absoluut geen schuld heeft aan de problemen die nu zijn ontstaan. Daarom neem ik het voor hem op."

Ik kan Aron Berger maar één ding aanraden. Blijf uzelf, ook al vraagt de politiek iets anders. Rik Torfs(@ torfsrik) link

"Waarom zou Aron Berger zijn principes moeten opgeven? We leven in een democratie. Mensen hebben het recht om hun eigen godsdienst en eigen rituelen te hebben", zegt Antwerpse filosoof Ludo Abicht, ook aan Radio 1. Hij laat ook weten dat CD&V sowieso voor een dilemma wordt geplaatst. Ofwel geven zij toe aan Berger en zijn ultraorthodoxe opvattingen, ofwel schrappen ze Berger terug van de lijst maar zullen ze ook de joodse kiezer verliezen, stelt Abicht.

Antwerps CD&V-lijsttrekker Kris Peeters betreurde eerder al de commotie die gisteren ontstaan was over de kandidatuur van Aron Berger. Dat de ultraorthodoxe jood de krijtlijnen van de partij zal aanvaarden, staat voor Peeters vast. Al moet de geplande persconferentie vandaag nog enkele onzekerheden wegnemen.

Wat Berger vandaag zal zeggen, is voorlopig nog koffiedik kijken. "Er liggen verschillende pistes open", meent Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel, die hoopt dat Berger met een "creatieve oplossing" op de proppen komt. "De Queen draagt altijd een witte handschoen. Misschien kan hij een handschoen in de kleur van de huid dragen?"