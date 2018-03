Torfs en EASI opnieuw verkozen tot beste werkgevers van België TTR

13 maart 2018

22u42

Bron: Belga 0 Schoenen Torfs en EASI zijn dit jaar alweer verkozen tot beste werkgevers van België. Voor het vijfde jaar op rij wint Torfs bij de grote bedrijven, die meer dan 500 werknemers tellen. EASI staat al voor de vierde keer in evenveel jaren op het hoogste schavotje bij de kleinere ondernemingen met minder dan 500 werknemers. Dat meldt de Vlerick Business School.

Vlerick voert jaarlijks het "Best Workplaces" onderzoek uit, in samenwerking met het Great Place to Work Institute Belgium en Jobat/Mark Magazine. De winnende ondernemingen krijgen erkenning voor hun goed werkgeverschap en mensgerichte organisatiecultuur.

Bij de grote bedrijven komt Torfs opnieuw als beste uit de bus, gevolgd door ACCENT JOBS, McDonald's Belgium, KBC en Start People. EASI wint opnieuw bij de kleine bedrijven, voor AE, Secretary Plus, Protime en Xylos.

In totaal kregen 35 organisaties een erkenning. Aan de verkiezing namen zowat 25.000 werknemers deel. Volgens Vlerick Business School zijn goede werkplekken organisaties waar mensen vertrouwen hebben in het management, trots zijn op hun job en plezier beleven op het werk.