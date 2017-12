Torenkraan valt tegen appartementsgebouw in Nieuwpoort: één dode en één zwaargewonde Tekst: Mathias Marien - Video: Jelle Houwen

Bron: Eigen berichtgeving 2235 Mathias Marien/Rv Door hevige rukwinden is in Nieuwpoort een torenkraan omvergewaaid. Het gevaarte bracht schade toe aan een appartementsgebouw. Bij het ongeval is een dode gevallen, bevestigde burgemeester Geert Vanden Broucke. Het slachtoffer werd onder het puin aangetroffen. Er vielen nog vier gewonden, waarvan één zwaargewonde. Twee van de vier gewonden zijn er minder erg aan toe dan eerst gedacht. Deze nacht nog zullen de betonblokken uit het gebouw verwijderd worden, morgenvroeg zal de kraan verwijderd worden.

Het dodelijke slachtoffer zou volgens de eerste berichten een vrouw zijn die op één van de bovenste verdiepingen van het flatgebouw verbleef. Over haar identiteit is nog geen absolute zekerheid.

Mathias Marien

Het gevaarte bracht zware schade toe aan de drie bovenste verdiepingen van residentie Mosselbank. De bovenste helft van de zijgevel is volledig verwoest. Van het appartementsgebouw daartegenover werd enkel het dakappartement door de torenkraan geraakt. De brokstukken van de kraan liggen over de volledige lengte van de straat verspreid. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om het volledige gebouw te evacueren. Daarnaast raakten ook negen wagens vernield.

Mathias Marien

De bewuste torenkraan in de Meeuwenlaan dreigde op 12 november al om te vallen. Toen werden 50 mensen uit voorzorg geëvacueerd. Even voor 18 uur is de torenkraan door een rukwind van 100 km/u dan toch omgevallen.

Mathias Marien

Het gemeentelijk rampenplan werd ondertussen afgekondigd. De buurtbewoners zullen de nacht kunnen doorbrengen in Centrum Ysara. Door het ongeval is de Albert I-laan momenteel afgesloten. Stad Nieuwpoort vraagt ook om uit de buurt weg te blijven, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. Deze nacht nog zullen de betonblokken uit het gebouw worden verwijderd. Het gaat daarbij om zo'n twintig ton aan beton. Morgenvroeg zal de omgewaaide kraan verwijderd worden. Verwacht wordt dat dit de hele dag in beslag neemt.

Mathias Marien

Een ingenieur-expert zal dan ook de stabiliteit van de getroffen residentie onderzoeken. Het parket van Veurne zal een deskundige aanstellen om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Er is ondertussen ook een noodnummer opgericht waar mensen terecht kunnen met al hun vragen: 058 22 44 21.

Mathias Marien Torenkraan valt op flatgebouw er is 1 dode gevallen.

Een familie uit Genk verblijft op de bovenste verdieping. Ze weten nog niet of ze vandaag nog terug naar hun appartement kunnen. "Onze twee kleine kinderen hoorden een immens geluid. 'Mama, mama: een bom. Help’' riepen ze. Natuurlijk waren ook wij even in paniek", vertelt mama Elke Severijns.

"Ik ging meteen kijken op het balkon en zag de kraan liggen. Meteen wist ik: we moeten hier weg. We graaiden nog wat spullen bij elkaar en vluchtten weg. Op dat moment was de brandweer net gearriveerd. Zij vertelden ons afstand te houden."

Ondertussen probeerde Elke samen met haar echtgenoot Teis hun dochters Noor (6,5) en Louïse (2,5) te kalmeren. Zij moesten samen met de hele buurt buiten lijdzaam toezien hoe de hulpdiensten de immense schade opmat. "Gelukkig hebben we ons hondje mee. Dat is al wat leuker", klonk het na enkele uren al positiever.

Match afgelast

Ook in Oostende veroorzaakte de storm al heel wat schade. Nog voor de aftrap van de voetbalwedstrijd tussen KV Oostende en Racing Genk kwamen enkele dakpanelen van de tribune los. De wedstrijd werd dan ook afgelast.

Timmy Van Assche.

Storm doet bomen sneuvelen

De stormdepressie met hevige rukwinden en buien zorgde vanavond ook in de regio Roeselare voor wat schade. Bij de brandweerzone Midwest liep een tiental meldingen van stormschade binnen. In de Oude Ieperstraat in Izegem waaide een boom om en belandde dwars over de weg.

Lieven Samyn

In de Bontenhondstraat in Lichtervelde kwam een knoert van een boom op de weg terecht. In de val nam het enkele elektriciteits- en distributiekabels mee. De brandweer had de handen vol om de boom in stukken te zagen. Elders begaven reclamepanelen en omheiningen het onder het gebeuk van de wind.

Lieven Samyn