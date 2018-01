Torenkraan dreigt om te vallen in Blankenberge: rampenplan afgekondigd Mathias Mariën

24 januari 2018

12u35 0 Het gemeentelijk rampenplan in Blankenberge is zonet afgekondigd door een torenkraan die dreigt om te vallen vlakbij de Grote Markt.

De kraan staat opgesteld in de Sergeant de Bruynestraat. Volgens de brandweer is de kans reëel dat de kraan effectief valt en daarom zijn twee straten in de buurt geëvacueerd. Het gemeentelijke rampenplan is van kracht, ook omdat er in de loop van de dag nog hevige rukwinden worden verwacht. De politie vraagt de omgeving zoveel mogelijk te vermijden.

De oorzaak is een verzakking, waardoor de kraan volledig scheef kwam te staan. Op dit moment zijn al contragewichten geplaatst, waardoor de torenkraan ietwat stabieler staat. De kraan zal volledig worden afgebroken. De volledige buurt blijft nog minstens tot 18 uur vanavond afgesloten. In totaal moesten 35 mensen geëvacueerd worden.