Torenkraan dreigt om te vallen in Blankenberge: rampenplan afgeblazen Mathias Mariën

24 januari 2018

12u35 553 In Blankenberge zijn de problemen met de kraan die dreigde om te vallen van de baan. De stad heeft vanavond het rampenplan afgeblazen nu de situatie onder controle is. Dat bevestigt burgemeester Ivan De Clerck.

Het gemeentelijk rampenplan was sinds vanmiddag van kracht toen bleek dat een grote kraan dreigde om te vallen. Door een verzakking aan een van de poten begon de kraan te hellen. De firma kwam meteen ter plaatse om tegengewicht te bieden en later om de kraan af te breken met behulp van twee andere kranen. De arm van de kraan was volledig verwijderd tegen 16.30 uur, waardoor het rampenplan werd ingetrokken.

Er was een tijdlang een veiligheidszone. Een 35-tal bewoners werd geëvacueerd en opgevangen in een feestzaal. Rond 17 uur konden de bewoners van Sergeant De Bruynestraat terug naar hun woonst. De bewoners van de Vrijheidsstraat moeten nog even wachten, maar het is een kwestie van minuten voor ook zij terug naar huis mogen.

"De actie deze middag is uitermate goed verlopen. Er was een positieve samenwerking tussen alle hulpdiensten", aldus burgemeester De Clerck, die de situatie op de voet heeft gevolgd.