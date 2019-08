Topvrouw Gemeenschapsonderwijs wil herwaardering leraar in regeerakkoord: “Kwaliteit onderwijs hangt samen met mensen die voor klas staan” LH

13 augustus 2019

09u35

Bron: Belga 0 Het is goed dat kwaliteitsbewaking voor het onderwijs opgenomen is in de startnota van Vlaams informateur Bart De Wever. Dat zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! deze ochtend in De Ochtend op Radio 1. "Ook wij zijn voorstander van excellent onderwijs voor elke leerling. We willen graag mee onze schouders zetten onder kwaliteitsbewaking", zegt Verdyck.

De topvrouw van het Gemeenschapsonderwijs benadrukt wel dat er nog veel onduidelijkheid is en er heel wat zaken ontbreken in de startnota. Zo wordt er bijvoorbeeld niet ingegaan op het lerarentekort. "Een groot lerarentekort dreigt en er moet gesproken worden over hoe het beroep van leerkracht weer aantrekkelijk gemaakt kan worden", zegt Verdyck. "De kwaliteit van het onderwijs hangt immers rechtstreeks samen met de mensen die voor de klas staan. Het is belangrijk dat dit opgenomen zal worden in het regeerakkoord."

Volgens Verdyck zal het aankomen op de wijze waarop dit concreet ingevuld zal worden. "We hopen dan ook dat we als onderwijsverstrekker, zoals in het verleden, betrokken zullen worden bij de gesprekken voor de regeringsvorming en dat we onze bezorgdheden en wensen kunnen meegeven.”

Lieven Boeve, de topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, hoopt aan de onderhandelingstafel te kunnen praten over de onderwijsplannen in de startnota. “Ik denk dat het goed is om af te wachten wat er precies achter de voorstellen zit. Het is een startnota om over te onderhandelen en het lijkt mij dus wijs om er in de eerste plaats aan de onderhandelingstafel over te praten”, zei hij gisteren al.

Ook Boeve wil dat er gesproken wordt over het lerarentekort. “En we vinden dat de rol van de directeur versterkt moet worden en, vooral in het basisonderwijs, bijkomend ondersteund moet worden", aldus Boeve nog.