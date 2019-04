Topvrouw Gemeenschapsonderwijs wenst “fijne lentevakantie”, N-VA vraagt zich af “wat er mis is met Paasvakantie?”

05 april 2019

“Een fijne lentevakantie voor straks aan al onze GO! collega’s en leerlingen. Geniet ervan!”. Die boodschap postte Raymonda Verdyck, de topvrouw van het Gemeenschapsonderwijs GO! vanmiddag op Twitter. Bij N-VA vragen ze zich af wat er mis is met de term “Paasvakantie”.