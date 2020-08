Topvrouw contactopsporing roept opnieuw op om mee te werken: “Sommigen blijven huiverig om contacten mee te delen” ADN

21 augustus 2020

12u44

Gemiddeld kon in de maand voor 19 augustus 98,5 procent van de besmette patiënten in ons land telefonisch bereikt worden door het callcenter van de contactopvolging. "Besmette personen worden nu veel sneller bereikt, maar sommigen blijven huiverig om hun contacten mee te delen", zei Karine Moykens, hoofd van het interfederaal comité, tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum vrijdag.

Van de hoogrisicopersonen werd 96,5 procent bereikt, waarvan 88,5 procent succesvol. Dat wil zeggen dat 8 procent bereikt kon worden, maar er "geen relevante informatie" werd bekomen. Tijdens de jongste maand werden ook nog eens 6.922 bezoeken aan huis gedaan door de veldagenten, waarbij in de helft van de gevallen alsnog contacten werden meegedeeld.

Niet zelf bellen naar vrienden

"De contactopvolging kan enkel perfect werken indien elke schakel zijn volledige meewerking verleent", luidde het. Moykens benadrukte nogmaals dat de contactopvolging belangrijk is in de strijd tegen het virus en roept op om contacten mee te delen als je gecontacteerd wordt door de contactopvolging. Ze waarschuwde bovendien dat het niet volstaat om de personen zelf te verwittigen omdat zij zo geen activatiecode krijgen waarmee ze zich kunnen laten testen.

Labo’s

Ook de labs moeten beter hun best doen. "We stellen vast dat sommige labo's de testresultaten nog te traag doorgeven of onvolledige gegevens van de patiënten meesturen, wat uiteraard tot een vertraging leidt of niet toelaat om betrokkenen te contacteren. We zijn volop met hen in dialoog om dat te verbeteren.”

852.000 PLF-documenten ingevuld, waarvan 32.000 uit rode zone

Sinds 1 augustus zijn er verder al 852.000 PLF-documenten ingevuld, de zogenaamde Passenger Locator Forms die ingevuld moeten worden na een verblijf in het buitenland van meer dan 48 uur, liet Moykens ook verstaan.

Aan de hand van de PLF-forms kan er worden nagegaan of iemand uit een rode zone komt. Zo werd duidelijk dat ongeveer 1.200 personen per dag terugkeren uit een rode zone. Sinds het begin van deze maand werden zo 32.000 PLF-documenten ontvangen van mensen die terugkeerden uit ‘rode’ regio’s.

Moykens benadrukt dat deze mensen een verplichte test moeten uitvoeren. “Indien wij 48 uur na uw terugkomst geen testresultaat ontvangen, zal het callcenter u ook contacteren daarvoor.”

